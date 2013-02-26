Британский посол: Мы с нетерпением ждем, когда Украина станет членом ЕС

Верховная Рада Украины планирует в ближайшее время рассмотреть в первую очередь законопроекты во исполнение обязательств Украины перед Советом Европы и Плана действий Украина-ЕС. Об этом сообщил председатель Верховной Рады Украины Владимир Рыбак во время встречи с Чрезвычайным и Полномочным Послом Великобритании в Украине Саймоном Смитом.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ВР, В.Рыбак отметил, что депутаты осознают важность внедрения в Украине европейских стандартов, что является выполнением предвыборных программ всех парламентских партий. При этом он выразил уверенность, что соответствующие законодательные акты будут поддержаны как большинством, так и оппозицией, поскольку вопрос евроинтеграции является объединительным фактором для парламентариев.

В.Рыбак также надеется на подписание Соглашения об ассоциации Украина-ЕС, включая углубленную и всеобъемлющую зону свободной торговли, в ноябре 2013 года во время саммита «Восточного партнерства» в Вильнюсе. При этом В.Рыбак высоко оценил итоги вчерашнего саммита Украина-ЕС, отметив, что диалог, который состоялся во время этого чрезвычайно важного мероприятия, является полезным для всех сторон.

В.Рыбак отметил, что в настоящее время в Украине впервые за годы независимости все ветви власти целенаправленно и скоординированно работают над реализацией европейских устремлений.

Он также выразил благодарность европейским институтам и странам, в том числе Соединенному Королевству, за последовательную поддержку евроинтеграционных устремлений нашего государства и готовность предоставить ему помощь в осуществлении необходимых реформ для обретения членства в Европейском Союзе.

В свою очередь С.Смит отметил, что Украина должна стать членом Евросоюза. «Мы с нетерпением ждем этот день», - сказал он. При этом он приветствовал принятие украинским парламентом Заявления «О реализации евроинтеграционных устремлений Украины и заключении Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом».

С.Смит отметил, что скоординированная работа Кабинета министров и Верховной Рады по выполнению Плана действий Украина-ЕС является чрезвычайно важной в контексте решений, принятых 25 февраля с.г. Украина и ЕС, считает С.Смит, должны работать совместно.

Также во время встречи В.Рыбак выразил надежду на дальнейшее плодотворное развитие сотрудничества в межпарламентской сфере, а также на активный и конструктивный характер контактов украинских парламентариев с британскими коллегами. По его словам, создание группы по межпарламентским связям с Великобританией в новоизбранном украинском парламенте даст новый позитивный импульс сотрудничеству в вопросах взаимодействия в межпарламентских ассамблеях Совета Европы, ОБСЕ, НАТО. В.Рыбак сообщил, что уже 68 народных депутатов Украины подали заявления на членство в этой группе.