В Одессе доукомплектовывают горсовет

Как передает корреспондент УНИАН, свои кандидатуры в горсовет выдвинули 23 кандидата: Людмила Варавва (Партия регионов), Александр Сомов («Фронт змін»), Сергей Маргащук (КПУ), Петр Тончев (Партия зеленых Украины), Александр Луговский (Молодежная партия Украины), Наталья Корсакова (Европейская партия Украины), Денис Свидзинский (Либеральная партия Украины), Ирина Воронина (Народная партия), Сергей Кондрашов (партия «За права человека»), Виктория Колонтай (Всеукраинская партия духовности и патриотизма), Марина Избаш (партия «Женщины Украины»), Владислав Усов (партия «Родина»), Николай Турчак (Социально-христианская партия), Игорь Вигулярный (Всеукраинская партия трудящихся), Олег Суслов (партия «Рабочих и крестьян»), Анна Дарчук (Партия крестьян), Константин Колесников (Украинская партия чести, борьбы с коррупцией и организованной преступностью), Константин Телегин (Социально-экологическая партия «Союз. Чернобыль. Украина»), Владимир Лашманов (партия «Национально-демократическое объединение «Украина»), Игорь Карпенко (партия «Информационная Украина»), Николай Данилюк (партия экологического спасения «ЭКО+25%»), Николай Гирс (Демократическая партия Украины), Игорь Тимощук (ВО «Свобода»).

Как сообщал УНИАН, 22 февраля И.Тимощук обратился в городскую избирательную комиссию с требованием снять с избирательной гонки кандидата от Партии регионов Л.Варавву, обвинив ее в подкупе избирателей.

В Одесском городском совете 120 депутатов.