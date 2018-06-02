Украинские журналисты объявили войну заказным материалам

Участники акции заявили, что будут мониторить украинские телеканалы и обнародуют имена злостных заказчиков “джинсы” и их авторов... Егор Соболев, Анатолий Борсюк, Андрей Куликов и другие протестуют... “Комплексное обслуживание по медиа-плану - $3 млн., комплексное обслуживание с индивидуальными заказами - $3,5 млн., информационный сюжет в выпуске новостей в прайм-тайм - $40 тыс., позитивные акценты в подводке к сюжету - $10 тыс.., - говорил “диктор” Кирилл Булкин (журналист “Радио Свобода”) с импровизированного экрана, установленного в парке Шевченко во время проведения символической журналистской акции “Не продаемся”. Подобный “прейскурант специальных услуг” существует почти на каждом отечественном канале, и тележурналисты решили наконец положить конец заказным материалам.

Участники акции заявили, что не будут принимать участие в создании и представлении к эфиру материалов, которые имеют заказной характер и нарушают профессиональные стандарты. Они также обнародовали заявление, под которым подписались 43 тележурналиста и редактора телевидения (сбор подписей продолжается). “Начинаем мы с 43-х, надеюсь, через полгода их будет 400”, - оптимистично провозгласил организатор акции активист Украинского медиа-профсоюза, журналист 5-го канала Егор Соболев.

“Оплаченные сюжеты в новостях, гости, которые покупают места в эфире, и полностью заказные телепрограммы перестали быть одиночными досадными случаями. Они становятся массовым явлением, хорошо выстроенной индустрией, которая вытесняет настоящие новости, анализ и дискуссии”, - говорится в заявлении.

Все журналисты-активисты были в темных очках с приклеенными на стекло знаками долларов, что символично разоблачало продажность некоторых журналистов.

По словам организаторов акции, во время последних парламентских выборов отдельные каналы дополнительно снимали из эфира международные блоки, чтобы “продавать это место для национальных новостей, потому что все национальные новости уже были проданы”.

Участники акции также заявили, что начинают мониторинг десяти общенациональных украинских телеканалов. Этим будет заниматься специальная группа работников СМИ с каждого канала, которые поддерживают эту инициативу. Представитель группы на канале сможет разведать, является ли каждый конкретный материал так называемой “джинсой” (то есть заказным), или нет, таким образом: проследит, откуда пришла тема, была ли она навязана сверху, или родилась внутри творческого коллектива. На протяжении месяца “свои люди” будут обнаружать заказные материалы, а затем обнародовать результаты своих исследований, где будут указаны имена (названия) заказчиков и непосредственных авторов “джинсы”.

Почему журналисты решили провести эту акцию сейчас, а не во время выборов? “Мне неприятно об этом говорить, но мы не смогли собраться. Нас и сейчас только 43, хотя мы встречались с сотнями людей”, - объясняет Соболев. По его словам, большинство журналистов пока считают, что это не их дело, как подавать новости, мол, “нужно кормить семью, а как же иначе”.

Сам Егор сказал, что не работал на заказ. А последнее предложение относительно “джинсы” поступало ему еще в 2003 году.

Его поддерживает и телеведущий Анатолий Борсюк. Он не работает на заказ - не потому что ему не нужны деньги, а потому что “неудобно перед семьей”. Но Борсюку, как он говорит, почему-то и не заказывают материалы. “Меня раздражает, что мне не предлагают. Я каждый раз говорю: “Мы не продаемся”, - чтобы те, у кого есть деньги сказали: “Как это, не продается? А мы попробуем купить”. Пусть попробуют”, - рассказывает ведущий.

Тележурналисты призывали присоединиться к своей акции и представителей других СМИ.

Насколько эффективной считают эту акцию и возможно ли в Украине избавиться от “джинсы” раз и навсегда, корреспонденту УНИАН рассказали присутствующие на акции телеведущие.

Андрей Куликов, ведущий программы «Свобода слова» (ICTV): ВЛАДЕЛЬЦЫ СМИ ДОЛЖНЫ ПОНЯТЬ - “ДЖИНСА” УМЕНЬШАЕТ ИХ ПРИБЫЛИ Я считаю эту акцию важной. Чтобы она была действительно действенной, ей нужно выйти за пределы телевидения. Не только телевидение болеет заказными материалами, и не только телевидение болеет материалами, заказанными под давлением. Нужно объединять усилия журналистов, где бы они не работали. Также нужно выходить за пределы Киева. Ситуация в регионах подчас бывает намного более сложной в этом смысле, чем в столице. Нужно направить усилия на то, чтобы убедить тех, кто пытается подкупить журналистов или давить на них, - материалы, сделанные за деньги или под давлением, не являются эффективными, потребитель их распознает.

В конечном итоге избавиться от “джинсы” можно. Важно приобщить к этому делу владельцев и инвесторов СМИ. Они должны понять (кое-кто из них уже понимает), что “джинса” на телевидении, на радио, в агентствах или в прессе вредит деловой репутации их СМИ, а следовательно, в действительности уменьшает их прибыли. Если не сейчас, то в перспективе. Объединить усилия журналистов и владельцев, которые бы защищались от такого внешнего давления, - вот тогда это будет эффективно!

Анатолий Борсюк, ведущий программы “Черным по белому” (1+1): ЭТО ОБЫЧНЫЕ ВЗЯТКИ, КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ КРИМИНАЛЬНЫМ ПРЕСТУПЛЕНИЕМ Одна акция не поможет. Таких акций должно быть много. И не только таких. Потому что молчать уже просто невозможно...

Я бы не называл это “джинсой”. Это обычные взятки, которые дают людям, чтобы они выполняли работу так, а не иначе. “Джинса” - это красивое название, но в действительности это криминальное преступление. Все СМИ в Украине - коррумпированные, это нужно признать. И нужно привлекать к таким акциям не только журналистов, которые будут крайними, но и владельцев СМИ. Совместными усилиями, может, что-то и выйдет. У нас на 90% - смесь советско-российского варианта работы СМИ, и только на 10%, а может, и на 5% - европейские стандарты. Но нужно двигаться, нужно демонстрировать, что возможны другие варианты поведения журналистов. Для себя каждый должен решить: “Я не беру, я не продаюсь”.

Егор Соболев, ведущий авторской программы “Чи на 5?” (5 канал): “ДЖИНСА”, КАК И ЦЕНЗУРА, УПАДЕТ ТОГДА, КОГДА ЖУРНАЛИСТЫ СКАЖУТ “НЕТ!” Будет ли это эффективно мы узнаем, когда увидим сколько людей к нам присоединилось, например, на протяжении полгода. Я уверен, если выбросить “джинсу” на поверхность, сказать - на этом канале ее столько, это делают такие-то журналисты, а такие-то ведущие выпускают ее в эфир, - назвать имена этих людей - тогда они занервничают и подумают, заниматься ли этим дальше. “Джинса”, как и цензура, упадет в тот день, когда все журналисты скажут: “Нет! Я этого не буду делать”. Для того, чтобы “джинсу” остановить, - нужна консолидированная позиция работников СМИ.

Анна Ященко