Парламент до сих пор заблокирован
По состоянию на 12.00 парламент не разблокирован.
По состоянию на 12.10 работа Верховной Рады Украины не разблокирована. Депутаты от фракции партии “УДАР” блокируют президиум парламента.
Как передает корреспондент УНИАН, в дверях, через которые заходит руководство парламента, стоит кресло. Возле трибуны парламента находятся несколько депутатов из фракции “Батькивщина”.
В настоящее время депутаты всех фракций парламента находятся в сессионном зале. Лидеры фракции находятся на совещании у председателя ВР Владимира Рыбака.
По некоторым данным, работа ВР может быть разблокирована в ближайшее время.
Как сообщал УНИАН, сегодня Президент Украины Виктор Янукович заявляет о достижении договоренности разблокировать Верховную Раду Украины.
Перед тем лидер фракции “Свобода” Олег Тягнибок заявил, что сегодня, 22 февраля, оппозиция может разблокировать работу Верховной Рады Украины.
“Так может случиться, что сегодня, в пятницу, работа парламента будет разблокирована”, - сказал он.
Он заметил, что это станет возможным, если сегодня на встрече у председателя Верховной Рады Владимира Рыбака, которая начнется в 11.30, все лидеры фракций согласуют текст изменений и дополнений к закону о Регламенте ВР.
“Также мы проголосуем сегодня текст заявления о евроинтеграции. Сессия будет на этом закрыта”, - сказал О.Тягнибок.
ВР заблокирована оппозицией с 5 февраля. Фракции ВО «Батькивщина», «УДАР» и ВО «Свобода» требуют введения персонального голосования в парламенте.