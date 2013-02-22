Парламент до сих пор заблокирован

По состоянию на 12.10 работа Верховной Рады Украины не разблокирована. Депутаты от фракции партии “УДАР” блокируют президиум парламента.

Как передает корреспондент УНИАН, в дверях, через которые заходит руководство парламента, стоит кресло. Возле трибуны парламента находятся несколько депутатов из фракции “Батькивщина”.

В настоящее время депутаты всех фракций парламента находятся в сессионном зале. Лидеры фракции находятся на совещании у председателя ВР Владимира Рыбака.

По некоторым данным, работа ВР может быть разблокирована в ближайшее время.

Как сообщал УНИАН, сегодня Президент Украины Виктор Янукович заявляет о достижении договоренности разблокировать Верховную Раду Украины.

Перед тем лидер фракции “Свобода” Олег Тягнибок заявил, что сегодня, 22 февраля, оппозиция может разблокировать работу Верховной Рады Украины.

“Так может случиться, что сегодня, в пятницу, работа парламента будет разблокирована”, - сказал он.

Он заметил, что это станет возможным, если сегодня на встрече у председателя Верховной Рады Владимира Рыбака, которая начнется в 11.30, все лидеры фракций согласуют текст изменений и дополнений к закону о Регламенте ВР.

“Также мы проголосуем сегодня текст заявления о евроинтеграции. Сессия будет на этом закрыта”, - сказал О.Тягнибок.

ВР заблокирована оппозицией с 5 февраля. Фракции ВО «Батькивщина», «УДАР» и ВО «Свобода» требуют введения персонального голосования в парламенте.