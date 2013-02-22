Президенту доложили, что Верховную Раду разблокировали

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в ходе общения с гражданами в рамках телепроекта «Диалог со страной», который транслируется в прямом эфире семи общенациональных телеканалов.

«Я когда сюда заходил, в студию, мне позвонили по телефону и сказали, что парламент разблокировали», - заявил В.Янукович.

По его словам, это очень важно для проведения дальнейших реформ.

Как сообщал УНИАН, лидер фракции “Свобода” Олег Тягнибок заявил, что сегодня, 22 февраля, оппозиция может разблокировать работу Верховной Рады Украины.

“Так может случиться, что сегодня, в пятницу, работа парламента будет разблокирована”, - сказал он.

Он заметил, что это станет возможным, если сегодня на встрече у председателя Верховной Рады Владимира Рыбака, которая начнется в 11.30, все лидеры фракций согласуют текст изменений и дополнений к закону о Регламенте ВР.

“Также мы проголосуем сегодня текст заявления о евроинтеграции. Сессия будет на этом закрыта”, - сказал О.Тягнибок.

ВР заблокирована оппозицией с 5 февраля. Фракции ВО «Батькивщина», «УДАР» и ВО «Свобода» требуют введения персонального голосования в парламенте.