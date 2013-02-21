Еврокомиссия готова помогать Украине в газовых переговорах с Россией

18:42, 21 февраля 2013
Политика
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Еврокомиссия готова помогать Украине в газовых переговорах с Россией и стать частью этих переговоров.

Гюнтер Эттингер: Мы открыты, чтобы быть частью переговоров / Фото: Сicero.de

Об этом заявил сегодня в интервью УНИАН и телеканалу “Интер” в Брюсселе комиссар ЕС по вопросам энергетики Гунтер Эттингер.

“Это касается наших российских и украинских партнеров. Если они пригласят, мы придем, чтобы предоставить определенную экспертизу, определенные юридические комментарии”, - сказал он.

“Мы открыты, чтобы быть частью переговоров”, - добавил комиссар.

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