Еврокомиссия готова помогать Украине в газовых переговорах с Россией

Об этом заявил сегодня в интервью УНИАН и телеканалу “Интер” в Брюсселе комиссар ЕС по вопросам энергетики Гунтер Эттингер.

“Это касается наших российских и украинских партнеров. Если они пригласят, мы придем, чтобы предоставить определенную экспертизу, определенные юридические комментарии”, - сказал он.

“Мы открыты, чтобы быть частью переговоров”, - добавил комиссар.