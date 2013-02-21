Комиссар ЕС: Судьба украинской ГТС решится до конца года
Комиссар ЕС по вопросам энергетики Гунтер Эттингер надеется, что решение по вопросам финансирования модернизации украинской газотранспортной системы будет одобрено до конца года.
Об этом он заявил сегодня в Брюсселе в интервью УНИАН и телеканалу “Интер”.
Комиссар отметил, что обсуждение этого вопроса продолжается уже достаточно давно.
“Мы должны решить, какую роль украинская газотранспортная система должна играть в кратко-, средне- и долгосрочной перспективе. Речь идет или о 120 млрд. кубометрах, или о 80-60, или нуле , и конец системы”, - сказал Г.Эттингер.
Он отметил, что на сегодняшний день у Комиссии уже есть хорошие исследования относительно того, какие инвестиции нужны для модернизации украинской газотранспортной системы, а представители Комиссии находятся в постоянном контакте с экспертами Европейского инвестиционного банка и Европейского банка реконструкции и развития.
“Они близки к одобрению инвестиционных решений, решений по совместному финансирования, и пошаговым инвестициям”, - сказал комиссар.
“И переговоры между российскими партнерами – “Газпромом” - и украинским правительством также должны прийти к решению в будущем месяце относительно того, двусторонним или трехсторонним этот консорциум должен быть. Так что это - очень интересный процесс. Мы можем сделать определенные предложения, и мы надеемся, что решения будут до конца этого года”, - отметил Г.Эттингер.
Как сообщал УНИАН, Г.Эттингер сегодня также заявил, что Еврокомиссия выступает за создание трехстороннего газового консорциума, что будет в интересах всех сторон – экспортеров, транзитеров и потребителей.