Комиссар ЕС: Судьба украинской ГТС решится до конца года

Об этом он заявил сегодня в Брюсселе в интервью УНИАН и телеканалу “Интер”.

Комиссар отметил, что обсуждение этого вопроса продолжается уже достаточно давно.

“Мы должны решить, какую роль украинская газотранспортная система должна играть в кратко-, средне- и долгосрочной перспективе. Речь идет или о 120 млрд. кубометрах, или о 80-60, или нуле , и конец системы”, - сказал Г.Эттингер.

Он отметил, что на сегодняшний день у Комиссии уже есть хорошие исследования относительно того, какие инвестиции нужны для модернизации украинской газотранспортной системы, а представители Комиссии находятся в постоянном контакте с экспертами Европейского инвестиционного банка и Европейского банка реконструкции и развития.

“Они близки к одобрению инвестиционных решений, решений по совместному финансирования, и пошаговым инвестициям”, - сказал комиссар.

“И переговоры между российскими партнерами – “Газпромом” - и украинским правительством также должны прийти к решению в будущем месяце относительно того, двусторонним или трехсторонним этот консорциум должен быть. Так что это - очень интересный процесс. Мы можем сделать определенные предложения, и мы надеемся, что решения будут до конца этого года”, - отметил Г.Эттингер.

Как сообщал УНИАН, Г.Эттингер сегодня также заявил, что Еврокомиссия выступает за создание трехстороннего газового консорциума, что будет в интересах всех сторон – экспортеров, транзитеров и потребителей.