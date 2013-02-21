Комиссар ЕС: Трехсторонний газовый консорциум сыграет всем на руку

Об этом он заявил сегодня в интервью для УНИАН и телеканала “Интер” в Брюсселе.

“Я думаю, это будет самый лучший путь прийти к гарантиям для продавцов и покупателей, для транзитных партнеров. И именно поэтому мы предлагаем дискуссии о трехстороннем консорциуме”, - сказал Г.Эттингер.

Комиссар отметил, что главным приоритетом должна оставаться безопасность поставок.

“Поэтому это в интересах газовых производителей и экспортеров, то есть наших российских партнеров, транзитных партнеров, то есть Украины, и ее транзитной системы, а также в интересах потребителей – нашей европейской промышленности”, - сказал он.

Комиссар подчеркнул, что сейчас решение зависит от Украины и, возможно, России.

“Однако я думаю, это (трехсторонний консорциум – УНИАН) будет иметь взаимовыгодный эффект для всех этих трех сторон”, - отметил Г.Эттингер.