Комиссар ЕС: Трехсторонний газовый консорциум сыграет всем на руку
Комиссар ЕС по вопросам энергетики Гунтер Эттингер считает, что трехсторонний консорциум по поставкам газа между Россией, Украиной и ЕС будет выгоден для всех сторон.
Об этом он заявил сегодня в интервью для УНИАН и телеканала “Интер” в Брюсселе.
“Я думаю, это будет самый лучший путь прийти к гарантиям для продавцов и покупателей, для транзитных партнеров. И именно поэтому мы предлагаем дискуссии о трехстороннем консорциуме”, - сказал Г.Эттингер.
Комиссар отметил, что главным приоритетом должна оставаться безопасность поставок.
“Поэтому это в интересах газовых производителей и экспортеров, то есть наших российских партнеров, транзитных партнеров, то есть Украины, и ее транзитной системы, а также в интересах потребителей – нашей европейской промышленности”, - сказал он.
Комиссар подчеркнул, что сейчас решение зависит от Украины и, возможно, России.
“Однако я думаю, это (трехсторонний консорциум – УНИАН) будет иметь взаимовыгодный эффект для всех этих трех сторон”, - отметил Г.Эттингер.