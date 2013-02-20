Янукович встретился с Коморовским
21:31, 20 февраля 2013Политика
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Началась встреча Президента Украины Виктора Януковича и Президента Республики Польша Бронислава Коморовского.
Началась встреча Президентов Украины и Польши
Началась встреча Президента Украины Виктора Януковича и Президента Республики Польша Бронислава Коморовского. Об этом сообщает пресс-служба Президента Украины Виктора Януковича
Встреча проходит в резиденции Президента Польши в городе Висла.
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