Янукович встретился с Коморовским

Началась встреча Президента Украины Виктора Януковича и Президента Республики Польша Бронислава Коморовского.

Началась встреча Президента Украины Виктора Януковича и Президента Республики Польша Бронислава Коморовского. Об этом сообщает пресс-служба Президента Украины Виктора Януковича Встреча проходит в резиденции Президента Польши в городе Висла.

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