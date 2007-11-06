Партия регионов проигнорировала заседание Подготовительной группы

В Верховной Раде началось заседание Подготовительной группы по организации и проведению первой сессии Верховной Рады VІ созыва.

Представители Партии регионов не принимают сегодня участия в заседании Подготовительной группы по организации и проведению первой сессии Верховной Рады Украины.

Об этом сообщила в интервью УНИАН один из членов Подготовительной группы от этой партии Анна ГЕРМАН.

Она отметила, что руководство Партии регионов приняло решение не принимать участия в заседании Подготовительной группы, поскольку на сегодня еще три политические силы, победившие на выборах, не зарегистрировали своих кандидатов в ЦИК.

Поэтому, по мнению А.ГЕРМАН, такое заседание сегодня проводить преждевременно. Она считает, что «уместно такое заседание» провести на следующей неделе.

А.ГЕРМАН сообщила, что 9 ноября в ЦИК будут регистрироваться те кандидаты в народные депутаты, которые не были народными депутатами 5-го созыва.