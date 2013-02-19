В Тернополе снова не смогли договориться о дате проведения сессии

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе областного совета, на сегодняшнем согласительном совете под руководством и.о. председателя облсовета Сергея Тарашевского руководители облсовета совместно с руководителями фракций так и не пришли к общему мнению.

Вместе с тем они приняли обращение к руководителям областных ячеек партий, представители которых являются членами территориальной избирательной комиссии, в котором просят их обеспечить участие членов своих партий во втором заседании ТИК.

«Это позволит Тернопольскому областному совету решить вопрос № 1 – ввести депутатов в областной совет, а следовательно обеспечит полноценный состав совета и даст возможность ему нормально работать», – отметила во время заседания руководитель фракции «ВО «Свобода» в облсовете Мария Чашка.

Как сообщал УНИАН, в течение последних трех месяцев уже 5 раз не состоялась бюджетная сессия Тернопольского облсовета из-за отсутствия кворума.

Представители оппозиционных фракций не приходят на сессии. Больше всего – из фракции ВО «Свобода». Свои действия они мотивируют тем, что в течение двух лет так и не были введены 19 депутатов вместо ставших депутатами других местных советов после выборов 2010 года (в основном это депутаты от ВО «Свобода»).

Вчера заседание Тернопольской областной избирательной комиссии, на котором должны были ввести новых депутатов облсовета, не состоялось из-за нехватки кворума. На заседание не пришли 3 члена ТИК от Партии регионов, 3 – от коммунистов и 3 от Народной партии, а посему заседание было неправомочным.

В январе после того, как неоднократно были сорваны бюджетные сессии облсовета председатель облгосадминистрации Валентин Хоптян, а впоследствии его заместитель Петр Гоч обещали в случае непринятия бюджета инициировать роспуск облсовета как бездейственного. Однако никаких представлений на этот счет в Верховную Раду не делали.

Тернопольская область - единственная, где до сих пор не принят областной бюджет на этот год.