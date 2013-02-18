По делу о разрушении памятника Ленину были задержаны 12 человек

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Сумской области со ссылкой на прокурора отдела прокуратуры области Сергея Казимирова, прокуратура области взяла на контроль ход расследования по факту хулиганских действий по разрушению памятника.

В свою очередь, в секторе связей с общественностью УМВД Украины в Сумской области УНИАН сообщили, что все 12 правонарушителей были задержаны. Среди задержанных оказались жители Сумской, Киевской, Тернопольской областей и г. Киева.

«Все они были допрошены и отпущены домой. В ходе расследования уголовного правонарушения указанные лица будут вызываться в органы милиции. Ахтырским горотделом УМВД по факту разрушения памятника внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство, совершенное группой лиц). Злоумышленникам угрожает до 4-х лет лишения свободы», - сообщила начальник ССО УМВД Эльвира Биганова.

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Как сообщал УНИАН, 15 февраля около 14 часов на центральной площади г. Ахтырка группа лиц во главе с народным депутатом Украины от ВО «Свобода» Игорем Мирошниченко с помощью троса и грузового автомобиля разрушила упомянутый памятник, свалив его с постамента. На многочисленные предупреждения работников милиции участники акции не обращали внимания.

И.Мирошниченко отметил: «Все цивилизованные государства бывшего соцлагеря уже давно запретили какие-либо проявления коммунистической идеологии и символики, что закреплено в законодательстве этих государств. К сожалению, кое-кто и до сих пор не может осознать всего ужаса от преступной деятельности коммунистического режима в годы оккупации Украины, никак не может распрощаться с последними упоминаниями о тех зловещих для нашего государства временах. Коммунистической символике и идеологии нет места в европейской Украине, и если ее проявление не может устранить власть – мы его устраним собственными силами».