Памятник Ленину не устоял и в Ахтырке (фото)

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Сумской областной организации Всеукраинского объединения «Свобода».

Как отмечается в сообщении, демонтаж состоялся около 15.00.

«Все цивилизованные государства бывшего соцлагеря уже давно запретили какие-либо проявления коммунистической идеологии и символики, что закреплено в законодательстве этих государств. К сожалению, кое-кто до сих пор не может осознать всего ужаса от преступной деятельности коммунистического режима в годы оккупации Украины, никак не могут распрощаться с последними упоминаниями о тех зловещих для нашего государства временах. Коммунистическая символика и идеология не имеют места в европейской Украине, и если какое-либо ее проявление не может устранить власть – мы его устраним собственными силами», - сказал И.Мирошниченко.

По данным пресс-службы, сейчас народный депутат И.Мирошниченко и активисты «Свободы» находятся в райотделе милиции и дают показания по поводу демонтажа памятника Ленину.