Средневековый маскарад, катание на санях и огненное шоу в праздничной программе «Проводы зимы» в «Парке Киевская Русь»

Праздничная программа «Проводы зимы» состоится 23 и 24 февраля в «Парке Киевская Русь».

Здесь развернутся карнавальные приключения в Древней Руси - маскарад мифических и сказочных персонажей. Можно будет посетить помещение Домового и пообщаться с ним.

«Изюминкой» праздника станет театрализованный обряд проводов Зимы-невесты в дальнюю дорогу Великим князем киевским, зимними месяцами-братьями и обладателем морозов Карачуном. Кроме того, в программе - выступления конного театра, славянские хороводы, древнерусское лото (розыгрыш призов на Колесе истории).

Будут воспроизведены древние традиции - очищение огнем от всякого зла и разделения солнечного каравая, насыщенного положительной энергией. В подарок для всех посетителей Парка - бесплатное катание на санях. Вечером - огненное шоу и фейерверк.

Мероприятие проходит при поддержке Киевской областной государственной администрации. Торжественное открытие программы в 13:00.

«Парк Киевская Русь» расположен в селе Копачев, Обуховского района Киевской области. Для журналистов будет организован пресс-тур в субботу 23 февраля.

За подробной информацией и по вопросам аккредитации обращаться: 044 461 99 37, 067 263 30 24, odzenenko@gradkiya.com Оксана Дзененко. Сайт «Парке Киевская Русь»: http://www.parkkyivrus.com/