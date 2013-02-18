Немецкие врачи приедут к Тимошенко на днях – Власенко

По информации Власенко, врачи приедут уже завтра или послезавтра

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Харькове сообщил защитник Ю.Тимошенко, народный депутат Сергей Власенко.

Он подчеркнул, что защита Ю.Тимошенко не признает никаких заключений медицинской комиссии в составе врачей Министерства здравоохранения, которые якобы сделали вывод, что экс-премьер готова к выписке и может продолжить лечение не в условиях стационара.

С.Власенко отметил, что на заседании Печерского районного суда Киева защита экс-премьера не смогла ознакомиться с этими заключениями медицинской комиссии.

«Я не понимаю, что такое украинская медицинская комиссия. Я понимаю, что такое немецкие врачи, которые, кстати, если я не ошибаюсь, завтра или послезавтра будут здесь», – сказал С.Власенко.

Защитник обратил внимание на то, что на судебном заседании во время допроса свидетелей по делу об убийстве Евгения Щербаня защита Ю.Тимошенко была лишена права ознакомиться с некоторыми материалами дела, в частности, заключениями медицинской комиссии о состоянии здоровья экс-премьера.

«Нам сказали, что с настоящими документами мы сможем ознакомиться после судебного заседания», – подчеркнул С.Власенко.