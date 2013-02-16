Янукович: мы не виноваты, что 20 лет Украина не модернизировалась

Об этом заявил Президент Украины Виктор Янукович на встрече с кандидатами на должности глав районных государственных администраций, сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства.

«Мы должны быть откровенными, говорить, какие у нас есть проблемы, кто их создает или кто не способен их решать», - отметил Президент.

В.Янукович подчеркнул, что Украина только в настоящее время стала на путь модернизации, хотя давно нуждалась в реформах. «Мы с вами не виноваты, что 20 лет Украина не модернизировалась. Весь мир двигался вперед, а у нас в стране занимались политикой - кто лучше солжет, кто эффективнее обманет людей. За что все эти годы шла борьба? Не за лучшие программы развития страны, а шла борьба за власть», - сказал Президент.

По убеждению главы государства, эффективная модернизация возможна лишь при условии эффективного сотрудничества всех ветвей власти. «Это единая цепь. Если она не работает как механизм, какой будет политика - она будет непонятной», - сказал В.Янукович.

Глава государства напомнил, что уже третий год подряд в Украине проводятся реформы в разных сферах. Реализация некоторых идет не так быстро, как хотелось бы, но постепенно происходит модернизация основных отраслей и страны в целом, констатировал он. «Но этот путь не имеет альтернативы», - сказал В.Янукович.

По его убеждению, такие обновления также дадут возможность создать гибкие механизмы реагирования на нестабильную экономическую ситуацию в мире, которые помогут минимизировать влияние кризисных явлений на украинскую экономику.

«Сейчас очень важно осознавать, какими есть проблемы, какие узкие места и как на них реагировать в той или иной ситуации, чтобы мы имели такую возможность защищать нашу экономику», - добавил В.Янукович.

Президент призывает руководителей районных государственных администраций быть открытыми к диалогу с бизнесом, общественными организациями и средствами массовой информации.

«Создавать условия для развития бизнеса, применять механизм государственно-частного партнерства, сотрудничать с общественными организациями и политическими партиями, чтобы снимать острые вопросы», - сказал Президент.

По словам В.Януковича, такое взаимодействие должно быть системным.

«Если вы приняли решение идти на эти должности - вы не имеете права работать плохо, даже хорошо - вы должны работать отлично», - отметил Президент.