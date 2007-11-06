Сегодня соберется депутатская группа по подготовке первой сессии ВР
09:22, 06 ноября 2007Политика
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Начало заседания - в 15.00
Сегодня в 15.00 начнется заседание Подготовительной депутатской группы, которая будет готовить предложения относительно организации и проведения пленарных заседаний первой сессии Верховной Рады нового созыва, подготовки проектов соответствующих актов.
Заседание состоится по адресу: ул. Грушевского, 5, конференц-зал (вход через 9-й подъезд).
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