Пресс-служба МВД не знает как будет обеспечено появление Тимошенко в суде

Как передает корреспондент УНИАН, попытка выяснить этот вопрос в вр.и.о. начальника УСО Сергея Бурлакова не удалась, поскольку на многочисленные звонки на его мобильный телефон ответа не было. Попытка получить ответ на этот же вопрос от сотрудника УСО Ивана Бабаева также закончилась неудачей.

Как сообщал УНИАН, сегодня Государственная пенитенциарная служба Украины заверила, что сотрудники Качановской исправительной колонии (№ 54) ознакомили Ю.Тимошенко с приглашением в суд на 15 февраля для участия в допросе свидетеля по делу об организации убийства народного депутата Е.Щербаня. Ю.Тимошенко, по данным ГПтС, написала соответствующее заявление на имя руководства исправительной колонии и суда, в котором указала, что требует доставить ее на судебное заседание.