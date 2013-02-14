15-18 февраля «МЕХОВАЯ ЯРМАРКА» на стадионе «Олимпийский» в Киеве

15-18 февраля в павильоне на территории стадиона «Олимпийский» проходит выставка «Пушной ярмарка».



На выставке представлены изделия классического и современного дизайна из норки, соболя, шиншиллы, лисы, каракуля, енота, мутона, кролика.

Большой выбор шуб, дубленок, меховых пальто, модных жилетов, головных уборов, кожаных курток, перчаток, сумок и других аксессуаров - это возможность приобрести хорошую обновку.

Только на четыре дня здесь представлены крупнейшие меховые компании, ведущие производители меховых изделий, меховые салоны (магазины) Киева и других городов Украины, а также представители зарубежных компаний. Киевляне и гости столицы смогут увидеть и приобрести меховые и кожаные изделия из новых коллекций по ценам производителя. Разнообразие представленных изделий позволит удовлетворить любой вкус.

Интересно и само место проведения «Меховой ярмарки» - павильон на территории стадиона НСК «Олимпийский». На сегодня даже не каждый киевлянин знает, что днем проход через территорию стадиона свободный. Место очень удобное - центр Киева. Возле стадиона «Олимпийский» просторные парковки, рядом две станции метро - «Дворец Спорта» и «Олимпийская». Добраться павильона можно как от касс Дворца спорта, так и от метро «Олимпийская».





Выставки-ярмарки на стадионе «Олимпийский» становятся все более популярными среди киевлян и гостей столицы благодаря широкому ассортименту представленных товаров и удобном розтащуванню места их проведения.

На «Меховой ярмарке» выгодные и демократичные цены на изделия!

Ярмарка будет работать 15-18 февраля с 11.00 до 19.00 по адресу: ул. Большая Васильковская, 55.

Вход свободный.

Подробная информация по телефонам: (044) 237-17-82, (096) 506-83-34, (093) 904-10-11

http://expo-modul.com/archives/710