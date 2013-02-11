Посол Словакии: Ассоциацию с Украиной можно будет подписать уже в ноябре

Об этом заявил посол Словацкой Республики в Украине Павол Гамжик во время встречи с председателем Комитета Верховной Рады по вопросам европейской интеграции Григорием Немырей, сообщается на сайте ВР.

В свою очередь, Г.Немыря отметил: "Сейчас для нас важно сверить часы с нашими европейскими партнерами относительно того, что и в какие сроки должно быть сделано украинской стороной для подписания Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС".

Он выразил надежду, что "Соглашение возможно будет подписать еще в ноябре этого года во время саммита «Восточного партнерства".

"Для нас важно продемонстрировать ЕС ощутимый прогресс в выполнении украинской стороной критериев, необходимых для подписания Соглашения, - отметил председатель Комитета. - Мы понимаем, что к выполнению этих критериев нельзя подходить избирательно. Это единый пакет".

Г.Немыря напомнил, что "10 декабря прошлого года Совет ЕС в своем заключении определил эти критерии, которые касаются вопросов политически-мотивированного преследования оппозиции и выборочного правосудия в Украине, реформирования избирательного законодательства и реформы судебной и правоохранительной систем нашего государства".

Также во время встречи речь шла о либерализации визового режима между Украиной и ЕС. П.Гамжик отметил, что "Словакия, как страна, граничащая с Украиной, поддерживает упрощение визового режима".