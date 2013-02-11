Муж Тимошенко советует искать мотивы убийства Щербаня в прошлом донецкой элиты

Об этом он заявил в интервью ЛІГАБізнесІнформ, опубликованном сегодня.

А.Тимошенко в очередной раз заявил, что его жена Юлия Тимошенко «не имеет никакого отношения к убийству донецкого политика и бизнесмена Е.Щербаня. Скажу больше: история нашей страны была бы иной, если бы лидер Либеральной партии Е.Щербань был жив - потому что Янукович не был бы Президентом, а Ахметов не занимал бы 38-ю строчку в рейтинге богатейших людей мира по версии Bloomberg».

По его словам, «власть Януковича очень хочет привязать Ю.Тимошенко к делу о преступлении, которое она не совершала… Это очередное сфабрикованное дело против лидера оппозиции. Черная пропагандистская машина была запущена давно - когда полтора года назад в ток-шоу на «Интере» и Первом национальном один из руководителей ГПУ Ренат Кузьмин, даже без подозрения о преступлении, заявлял о якобы причастности Ю.Тимошенко к делу Е.Щербаня…».

Как отметил А.Тимошенко, «формальным основанием для возобновления уголовного производства по делу об убийстве Е.Щербаня стало заявление его сына Руслана о якобы причастности Ю.Тимошенко. Отмечу, что Р.Щербань проходил по этому уголовному делу в качестве свидетеля и давал показания на досудебном и судебном следствии (в 2003 году - ред.). Однако никаких свидетельств о причастности Ю.Тимошенко он не давал, ее имя вообще не звучало».

А.Тимошенко назвал показательным то, что заявление Р.Щербаня против Ю.Тимошенко «появилась после того, как в начале 2012 года он сам стал фигурантом истории с убийством на охоте в Донецкой области гражданина Дроздова. Иными словами, Руслан был на крючке у власти, и чтобы избежать уголовной ответственности, через 16 лет начал "вспоминать" то, о чем попросили его правоохранительные органы».

«Еще один нюанс, - отметил муж экс-премьера. - В свое время расследование этого резонансного убийства было на контроле бывшего Президента Леонида Кучмы. Тогдашний генпрокурор (Михаил Потебенько - ред.) рассказывал главе государства о ходе расследования. И Леонид Данилович, несмотря на его нелюбовь к Юлии, отвечая на вопросы журналистов, сообщил, что фамилия Ю.Тимошенко в контексте этого дела ни разу не упоминалось. Поэтому я отвергаю все обвинения, поскольку они за пределами здравого смысла. Они абсурдные и лживые от начала до конца. А правда в том, что режим пытается уничтожить Ю.Тимошенко как политика, и продолжает фабриковать новые и новые лживые обвинения, потому что Янукович понимает: свобода Юлии - это конец его правления».

В ответ на вопрос «В каких отношениях была Юлия Тимошенко со Щербанем?», А.Тимошенко сказал: «Напомню, что Руслан Щербань под присягой в суде заявлял: Евгений Щербань был в наилучших отношениях - деловых и личных - с Павлом Лазаренко. При этом он, давая тогда показания, ни разу не упоминал имя Ю.Тимошенко. Он неоднократно подчеркивал, что его отец Е.Щербань был политическим деятелем и был убит по политическим мотивам. Можете сами проверить. Достаточно посмотреть, например, интервью Руслана "Галицким контрактам" (№20, май 2003), где он рассказал, что с 1994 года, после избрания народным депутатом Украины, Е.Щербань никакой другой деятельностью, кроме политической, не занимался. Новые обстоятельства Р.Щербань "внезапно вспомнил" после того, как оказался на крючке у власти. Чтобы спасти собственную шкуру и не отвечать за гибель человека, Р.Щербань стал отрабатывать сценарий режима Януковича по уничтожению Ю.Тимошенко».

При этом А.Тимошенко привел «еще один свежий факт из нашей реальности, когда люди, находящиеся на крючке ГПУ, сотрудничают с режимом ради сохранения свободы, имущества и средств. Благодаря журналистским расследованиям, стало известно, что Печерский суд закрыл уголовные дела против бывшего советника П.Лазаренко Петра Кириченко, который является ключевым свидетелем по делу Е.Щербаня, снял арест с его имущества и разблокировал замороженные на счетах П.Кириченко полтора миллиона долларов. Кроме того, было отменено постановление следователя по особо важным делам ГПУ относительно его жены Изабеллы, которую обвиняли в попытке дать взятку сотрудникам прокуратуры. Теперь понятно, что такое великодушие от ГПУ бывший помощник П.Лазаренко заслужил благодаря клевете и фальшивым показаниям против Ю.Тимошенко».

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По мнению А.Тимошенко, по делу Е.Щербаня «надо допрашивать всех, начиная с Януковича. Всех, кто стал обладателем бизнес-империи Щербаня. Общественность также должна узнать правду о сотнях загубленных душ, о бизнес-биографии сегодняшних миллиардеров с донецкой пропиской…».

«На фоне стремительного, после убийства Е.Щербаня, политического и карьерного роста Виктора Януковича все заявления действующей власти о каких-то мотивах со стороны Ю.Тимошенко выглядят абсурдными. Поскольку большинство предприятий Е.Щербаня и его партнеров перешли к представителям действующей власти, а не к Ю.Тимошенко. Мотив убить конкурентов и завладеть бизнесом был у них, а не у нее. Вот где надо искать истину в деле Е.Щербаня», - убежден А.Тимошенко.