Пикетчики расходятся из колонного зала КГГА

Как передает корреспондент УНИАН, такое решение было принято после того, как представителям общественности секретарь Киевсовета Галина Герега передала 22 приглашения на завтрашнее заседание Киевсовета, на котором будет рассматриваться бюджет столицы на текущий год.

Приглашения были вручены члену политсовета ВО "Свобода" Юрию Левченко.

Информируя о том, что эти документы уже переданы, он сообщил присутствующим в зале активистам и представителям СМИ, о том, что также получил подписанное представителями власти распоряжение о создании рабочей группы, которая будет заниматься разработкой нового порядка прохождения представителей общественности в помещение КГГА и Киевсовета на сессионные заседания.

По информации Ю.Левченка в состав этой рабочей группы войдут представители институтов общественных организаций, депутаты Киевсовета, представители секретариата Киевсовета и аппарата КГГА.

Он также подчеркнул, что установлены сроки, к которым должен быть утвержден персональный состав рабочей группы - 11 февраля, и разработаны изменения в действующий порядок пребывания представителей общины в КГГА и Киевсовете - 28 февраля.

Ю.Левченко подчеркнул, что таким образом главные требования, которые выдвигали митингующие, выполнены, и поэтому можно завершить акцию и разойтись по домам.

«Мы сейчас сворачиваемся и идем. Есть определенная победа - мы получили распоряжение, приглашение. Не надо превращать ситуацию, когда немножко засиделись и все в фарс превратили. Но если мы видим потом, что это не выполняется - мы возвращаемся», - сказал Ю.Левченко. По его словам теперь людям следует отдохнуть, а тем, кто завтра придет на Киевсовет, качественно подготовиться и изучить бюджет, чтобы результативно общаться.

Было объявлено, что завтра утром не будет организовываться никаких пикетов. А те представители общественности, которые есть в списке допущенных на заседание, соберутся завтра в 9 утра, чтобы персонально забрать у представителя Свободы свои приглашения и спокойно пройти в сессионный зал. По информации Ю.Левченка из списка 22 человек допущенных на сессию - свободовцев пятеро.