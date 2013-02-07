Ефремов считает, что Украина не должна везти груз своих проблем в ЕС

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.Ефремов заявил на встрече Комиссара ЕС по расширению и Европейской политике соседства Штефана Фюле в Верховной Раде Украины с руководством ВР, председателями фракций и комитетов парламента.

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Он подчеркнул: «Я не считаю, что мы внутренние проблемы, которые есть в нашем государстве, которые должны решать мы как политики, должны делегировать вам в ЕС», - сказал А.Ефремов. «Это наши внутренние вопросы и мы должны быть достаточно умными и толерантными для того, чтобы решать их внутри своего государства, а не везти груз наших проблем в ЕС», - отметил А.Ефремов. «Я уверен, что мы выполним все эти условия, и что путь Украины в ЕС будет открыт», - подчеркнул он. По его словам, основные политические силы Украины «делают и будут делать все для того, чтобы в этом направлении двигались».