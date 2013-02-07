Ефремов считает, что Украина не должна везти груз своих проблем в ЕС
Лидер фракции Партии регионов Александр Ефремов считает, что Украина не должна делегировать решение своих внутренних проблем Евросоюзу.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.Ефремов заявил на встрече Комиссара ЕС по расширению и Европейской политике соседства Штефана Фюле в Верховной Раде Украины с руководством ВР, председателями фракций и комитетов парламента.
По теме: Яценюк надеется, что саммит Украина-ЕС решит проблемы внутри Украины
Он подчеркнул: «Я не считаю, что мы внутренние проблемы, которые есть в нашем государстве, которые должны решать мы как политики, должны делегировать вам в ЕС», - сказал А.Ефремов. «Это наши внутренние вопросы и мы должны быть достаточно умными и толерантными для того, чтобы решать их внутри своего государства, а не везти груз наших проблем в ЕС», - отметил А.Ефремов. «Я уверен, что мы выполним все эти условия, и что путь Украины в ЕС будет открыт», - подчеркнул он. По его словам, основные политические силы Украины «делают и будут делать все для того, чтобы в этом направлении двигались».