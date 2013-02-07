Эксперты: Срыв заседания Киевсовета может обойтись каждому бюджетнику в сотни гривен

По мнению экспертов, срыв утверждения бюджета может обойтись каждому учителю, медику и коммунальщику, а также малоимущему пенсионеру в несколько сот гривен в месяц.

На этом, в частности, акцентирует руководитель Института медиа-моделирования и политико-экономического анализа «Перспектива» Евгений Черненко.

В свою очередь политолог Кость Бондаренко считает, что за срывом заседания, на котором должен был быть утвержден бюджет, стоят политические амбиции отдельных оппозиционных политических сил. «Эти политические силы намерены решить любой ценой задачу вхождения в Киевсовет и наиболее действенный вариант для них – максимально ухудшить социально экономическую ситуацию в городе на момент выборов, например, сорвав утверждение нового бюджета», - отметил Кость Бондаренко, добавив, что «украинским политическим силам хотя бы иногда необходимо задумываться о социальной ответственности и ответственности за государство.

Как сообщал УНИАН, утром 7 февраля около 400 представителей оппозиционных партий «УДАР» и ВО «Свобода», совместно с общественными организациями и нардепами Андрем Ильенко, Игорем Мирошниченко и Кириллом Куликовым проводили массовые мероприятия возле КГГА с требованием сделать заседания Киевсовета открытыми для общественности.

По состоянию на 10.00 митингующие заблокировали все входы в Киевсовет. Некоторые активисты пытались пройти внутрь в сессионный зал Киевсовета, но их не пускала охрана. Результатом блокирования стала потасовка с охраной здания и несколько выбитых дверей после чего часть активистов все же прорвалась в здание. В самом здании «свободовцы» с «ударовцами» сломали несколько дверей и устроили потасовку с охраной. Одного из охранников здания пришлось госпитализировать.

В итоге заседание Киевсовета было перенесено на 8 февраля.