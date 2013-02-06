Янукович сегодня с официальным визитом - в Литве

Об этом сообщает пресс-служба Президента Украины.

Как ожидается, в Вильнюсе под председательством В.Януковича и Дали Грибаускайте состоится Шестое заседании Совета президентов Украины и Литовской Республики.

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Также глава Украинского государства встретится с председателем Сейма Литвы Видасом Гедвиласом, премьер-министром Литовской Республики Альгирдасом Буткявичюсом.

Кроме того, в рамках визита запланирована встреча Президента Украины с представителями деловых кругов Литвы.