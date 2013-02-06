Янукович сегодня с официальным визитом - в Литве
11:01, 06 февраля 2013Политика
1389
Начался официальный визит Президента Украины Виктора Януковича в Литовскую Республику.
Янукович - в Вильнюсе
Об этом сообщает пресс-служба Президента Украины.
Как ожидается, в Вильнюсе под председательством В.Януковича и Дали Грибаускайте состоится Шестое заседании Совета президентов Украины и Литовской Республики.
По теме: Глава МИД Литвы думает, что для Украины время перестало быть союзником
Также глава Украинского государства встретится с председателем Сейма Литвы Видасом Гедвиласом, премьер-министром Литовской Республики Альгирдасом Буткявичюсом.
Кроме того, в рамках визита запланирована встреча Президента Украины с представителями деловых кругов Литвы.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter