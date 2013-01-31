Глава МИД Литвы думает, что для Украины время перестало быть союзником

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом он заявил сегодня украинским журналистам.

«Время не ждет. Обычно говорят, время - наш союзник, но в данный момент время не является союзником, поскольку мы можем многое потерять», - сказал литовский министр.

Он отметил, что в ближайшее время состоится ряд важных встреч, в том числе визит Президента Украины Виктора Януковича в Литву 6 февраля, а также саммит Украина-ЕС 25 февраля.

Как сообщал УНИАН, 10 декабря 2012 года Совет иностранных дел ЕС одобрил выводы по Украине, в которых заявил о готовности подписать соглашение об ассоциации с Киевом до саммита «Восточного партнерства», который состоится в ноябре, при условии прогресса в сферах избирательного правосудия, проведения выборов, а также продолжения реформ в рамках Порядка дня ассоциации. Совет ЕС поручил Еврокомиссии отслеживать прогресс Украины в исполнении этих условий.