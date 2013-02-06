В КПУ предлагают «простой рецепт» борьбы с кнопкодавами

Коммунисты не разделяют позицию оппозиции по блокированию работы парламента пока не будет обеспечено индивидуальное голосование и предлагают наказывать депутатов, которые не голосуют лично, лишением депутатского мандата. Об этом в эфире «5 канала» заявил народный депутат от КПУ Спиридон Килинкаров.

«Наш рецепт очень простой, он заключается, что десяток депутатов в парламенте не голосуют персонально. Я думаю у этих людей просто нету совести. Но почему проблему десяти депутатов нужно перекладывать на высший законодательный орган... У этих людей должна быть политическая ответственность – если они не голосуют персонально, они же себя считают демократами, оппозиция может обратиться в регламентный комитет, в конце концов, оспорить решение парламента. Вместо этого, они прибегают к незаконному способу, мотивируя тем, что хотят восстановить законность», - отметил коммунист.

«Мы предлагаем, что если депутат не голосует персонально в течение двух недель пленарных заседаний и не посещает пленарные заседания – давайте проработаем механизм лишения их депутатских мандатов», - заявил Килинкаров.