В КПУ предлагают «простой рецепт» борьбы с кнопкодавами

08:12, 06 февраля 2013
Политика
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Коммунисты предлагают разработать механизм, чтобы лишать мандата депутатов, которые не голосуют лично.

Спиридон Килинкаров озвучил позицию КПУ

Коммунисты не разделяют позицию оппозиции по блокированию работы парламента пока не будет обеспечено индивидуальное голосование и предлагают наказывать депутатов, которые не голосуют лично, лишением депутатского мандата. Об этом в эфире «5 канала» заявил народный депутат от КПУ Спиридон Килинкаров.

«Наш рецепт очень простой, он заключается, что десяток депутатов в парламенте не голосуют персонально. Я думаю у этих людей просто нету совести. Но почему проблему десяти депутатов нужно перекладывать на высший  законодательный орган... У этих людей должна быть политическая ответственность – если они не голосуют персонально, они же себя считают демократами, оппозиция может обратиться в регламентный комитет, в конце  концов, оспорить решение парламента. Вместо этого, они прибегают к незаконному способу, мотивируя тем, что хотят восстановить законность», - отметил коммунист.

«Мы предлагаем, что если депутат не голосует персонально в течение двух недель пленарных заседаний и не посещает пленарные заседания – давайте проработаем механизм лишения их депутатских мандатов», - заявил Килинкаров.

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