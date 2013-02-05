На ночевку в Раде остались 15 нардепов
18:38, 05 февраля 2013Политика
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В сессионном зале парламента на ночь остается дежурить ряд оппозиционных депутатов.
Самые стойкие - 7 ударовцев
Как передает корреспондент УНИАН, в настоящее время в сессионном зале находятся около 15 народных депутатов, среди которых 7 депутатов из фракции УДАР. Как известно, депутаты фракции УДАР заявляли, что сегодня будут ночевать в сессионном зале с тем, чтобы не позволить разблокировать трибуну парламента.
Журналисты в 18 часов покинули ложу прессы.
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