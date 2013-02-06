Соболев: у "Батькивщины" только один кандидат в президенты

Об этом в интервью "Комментариям" сообщил нардеп от "Батькивщины" Сергей Соболев.

"Давайте не будем забегать вперед. … Президентские выборы должны состояться в марте 2015 года. Сейчас есть только одно легитимное решение, принятое 8 партиями, которые в свое время и создали "Батькивщину" как единую партию. Это решение о поддержке Юлии Тимошенко кандидатом в Президенты, а также единым кандидатом для переговоров с другими, в том числе и с оппозиционными, силами", - пояснил депутат.

По теме: Кужель: Тимошенко просила поддержать Яценюка, если не выйдет до 2015-го

Ранее Александра Кужель заявила, что Тимошенко просит поддержать Яценюка в президентской борьбе как единого кандидата в случае, если она не выйдет из тюрьмы до 2015 года.

Со своей стороны политолог Михаил Погребинский заявляет, что не доверяет информации, которую Александра Кужель передала от Юлии Тимошенко.

Об этом он сказал в эфире телеканала ТВi.

"Я не доверяю таким заявлениям. Я не верю, что Юлия Владимировна сказала, что единым кандидатом должен быть Яценюк, - цитирует Украинская правда. - Еще много времени, не известно, как пойдут дела. Кужель могла что-то не так услышать - или услышать то, что она хотела услышать, или хотели услышать от нее", - считает политолог.

По его мнению, есть еще один вариант - Тимошенко продолжает ошибаться.

"Серьезной ошибкой было вообще объединения с Фронтом перемен", - считает Погребинский.