Партия регионов не боится роспуска парламента
Лидер фракции ПР Александр Ефремов заявляет, что Партия регионов не боится досрочных парламентских выборов, но не видит оснований для их проведения.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.Ефремов заявил на брифинге, комментируя заявление лидера фракции партии «УДАР» Виталия Кличко о том, что оппозиция готова блокировать 30 дней работу парламента с тем, чтобы было основание для роспуска парламента и проведения досрочных выборов.
А.Ефремов подчеркнул: «Нас вряд ли можно этим запугать. Мне кажется, это более политическое заявление, необдуманное, человека, который еще только набирается опыта в политической работе».
«Я с большим уважением отношусь к Виталию Владимировичу как к спортсмену. Но к сожалению, его помощники порой заводят его в тупик при принятии политических решений», - добавил он.
А.Ефремов подчеркнул, что сегодня нет оснований «говорить о каких-то досрочных выборах».
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Как сообщал УНИАН, 5 февраля В.Кличко заявил, что работы Верховной Рады в пленарном режиме сегодня не будет. Он также сообщил, что завтра утром будут продолжены консультации по нормализации работы парламента.
Отвечая на вопрос корреспондента УНИАН, насколько возможно, что из-за долгосрочного блокирования работы ВР состоятся внеочередные парламентские выборы, В.Кличко сказал: “Мы не исключаем досрочных выборов и готовы к этому”.