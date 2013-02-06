Партия регионов не боится роспуска парламента

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.Ефремов заявил на брифинге, комментируя заявление лидера фракции партии «УДАР» Виталия Кличко о том, что оппозиция готова блокировать 30 дней работу парламента с тем, чтобы было основание для роспуска парламента и проведения досрочных выборов.

А.Ефремов подчеркнул: «Нас вряд ли можно этим запугать. Мне кажется, это более политическое заявление, необдуманное, человека, который еще только набирается опыта в политической работе».

«Я с большим уважением отношусь к Виталию Владимировичу как к спортсмену. Но к сожалению, его помощники порой заводят его в тупик при принятии политических решений», - добавил он.

А.Ефремов подчеркнул, что сегодня нет оснований «говорить о каких-то досрочных выборах».

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Как сообщал УНИАН, 5 февраля В.Кличко заявил, что работы Верховной Рады в пленарном режиме сегодня не будет. Он также сообщил, что завтра утром будут продолжены консультации по нормализации работы парламента.

Отвечая на вопрос корреспондента УНИАН, насколько возможно, что из-за долгосрочного блокирования работы ВР состоятся внеочередные парламентские выборы, В.Кличко сказал: “Мы не исключаем досрочных выборов и готовы к этому”.