Евродепутат: Миссия Кокса-Квасьневского не достигла цели

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила сегодня в Страсбурге на традиционном брифинге в начале заседания пленарной сессии Европарламента.

"Господин Кокс и господин Квасьневский сделали все, что они могли для того, чтобы попытаться улучшить ситуацию, но мы также имели знаки со стороны украинского правительства и дипломатических кругов о том, что должна быть возможность улучшения после выборов. Но время идет, и у меня есть впечатление, что миссия не достигла цели, по крайней мере точно до такой степени, к которой мы надеялись", - сказала Р.Хармс.

Депутат отметила, что за продолжение миссии выступают, в частности, дочь бывшего украинского премьер-министра Юлии Тимошенко и лидеры ее партии.

Вместе с тем, по мнению Р.Хармс, необходимо установить четкие условия дальнейшего продолжения миссии.

"Я думаю, нам нужно установить условия для их мандата. Доклад Кокса и Квасьневского должен был быть обнародованным. Если обсуждается лишь за закрытыми дверями, ничего не меняется в Украине", - подчеркнула немецкий депутат.

Р.Хармс также отметила, что новости последних нескольких недель о ситуации Ю.Тимошенко и бывшего министра внутренних дел Юрия Луценко, не добавляют оптимизма.

Как сообщал УНИАН, миссия Европарламента под руководством бывшего президента Польши Александра Квасьневского и бывшего Президента Европарламента Пета Кокса начала исследования дел Ю.Тимошенко и Ю.Луценко в июне 2012 года.

4 -5 февраля миссия находится в Киеве, а уже 6 февраля руководители миссии сделают доклад на заседании конференции Президентов Европарламента, после чего будет принято решение о возможном продлении миссии.