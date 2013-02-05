Кожара думает, что ассоциацию подпишут «независимо от существующих вопросов»

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня во время пресс-конференции.

“Я думаю, что само по себе Соглашение об ассоциации является большой политической ценностью и для Украины, и для Европейского Союза, независимо от других вопросов. То, что касается вопросов выборочного правосудия (в Украине - УНИАН), понятно, что эти вопросы стоят в двусторонней повестке дня”, - сказал Л.Кожара. В связи с этим он отметил, что до этого в отношениях между Украиной и ЕС существуют десятки других вопросов.

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“Я думаю, что при условии выполнения Украиной программы реформ, которая постоянно рассматривается на двустороннем уровне, я думаю, что Соглашение об ассоциации Украины с Европейским Союзом будет подписано, независимо от того, существуют или не существуют какие-то дополнительные вопросы в наших двусторонних отношениях”, - подчеркнул Л.Кожара.

Как сообщал УНИАН, 10 декабря 2012 года Совет иностранных дел ЕС одобрил заключения относительно Украины, в которых заявил о готовности подписать Соглашение об ассоциации с Киевом до саммита «Восточного партнерства», который состоится в ноябре 2013 года, при условии прогресса в сферах избирательного правосудия, проведения выборов, а также продолжения реформ в рамках Повестки дня ассоциации. Совет ЕС поручил Еврокомиссии отслеживать прогресс Украины в выполнении этих условий.