Ефремов уже знает, что оппозиция будет делать завтра

Лидер фракции Партии регионов Александр Ефремов заявляет, что оппозиционерам дали команду завтра блокировать работу Верховной Рады Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на заседании Согласительного совета лидеров фракций и председателей комитетов парламента.

По словам главы фракции ПР, “депутаты от оппозиции сегодня, когда ехали в поезде, уже получили команду, что завтра блокируют работу парламента”. “И сегодня этот цирк просто для прессы разыгрывается. Люди не хотят работать”, - заявил он.

При этом А.Ефремов сказал, что может назвать фамилии депутатов из оппозиции, кому такие указания давались. Однако он не уточнил, кто давал указания, и фамилий депутатов так и не назвал.

В свою очередь, отвечая на обвинение А.Ефремова в том, что оппозиция завтра хочет блокировать работу ВР, лидер фракции ВО “Свобода” Олег Тягнибок сказал, что только сегодня планируется заседание лидеров трех оппозиционных фракций, “а вы уже знаете, что мы будем завтра делать?”.