Ющенко призывает всех консолидироваться, независимо от флагов

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО призывает все политические силы консолидироваться для решения проблем роста цен и инфляции.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЮЩЕНКО заявил сегодня на совещании в Кабинете Министров.

«Независимо от флагов и той должности, на которой он находится, убежден, что повышение уровня цен и инфляционных процессов, – это вызов для тех, у кого большое украинское сердце и кто думает об Украине», - сказал В.ЮЩЕНКО.

Президент также предостерег политиков от «заговаривания» этой проблемы.

«Это не вопрос, по которому нужно развивать демагогию. Сейчас всем нужно консолидироваться», - подчеркнул он.