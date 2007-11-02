Ющенко призывает всех консолидироваться, независимо от флагов
15:09, 02 ноября 2007Политика
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Президент говорит о вызове
Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО призывает все политические силы консолидироваться для решения проблем роста цен и инфляции.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЮЩЕНКО заявил сегодня на совещании в Кабинете Министров.
«Независимо от флагов и той должности, на которой он находится, убежден, что повышение уровня цен и инфляционных процессов, – это вызов для тех, у кого большое украинское сердце и кто думает об Украине», - сказал В.ЮЩЕНКО.
Президент также предостерег политиков от «заговаривания» этой проблемы.
«Это не вопрос, по которому нужно развивать демагогию. Сейчас всем нужно консолидироваться», - подчеркнул он.
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