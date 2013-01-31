Кошулинский открыл собрание оппозиционных депутатов

Как передает корреспондент УНИАН, около 5 минут после начала собрания отсутствовал звук в сессионном зале, микрофон вице-спикера не работал, и в ложе прессы было плохо слышно, что говорит Р.Кошулинский. Из того, которое удалось услышать, он сообщил, что народным депутатам сегодня ночью были разосланы смс-сообщения о том, что сегодняшнее собрание не состоится и чтобы они не принимали в нем участие. Затем звук появился.

В начале собрания депутаты исполнили Гимн Украины.

Как сообщал УНИАН, по информации депутатов, в Верховной Раде зарегистрировалось 152 народных депутата (82 от фракции “Батькивщина”, 36 – ВО “Свобода”, 30 - “УДАР” и 4 внефракционных).