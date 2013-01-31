Кошулинский открыл собрание оппозиционных депутатов
10:54, 31 января 2013Политика
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В Верховной Раде Украины началось собрание оппозиционных депутатов. Их открыл заместитель председателя ВР Руслан Кошулинский.
Журналисты едва расслышали Кошулинского
Как передает корреспондент УНИАН, около 5 минут после начала собрания отсутствовал звук в сессионном зале, микрофон вице-спикера не работал, и в ложе прессы было плохо слышно, что говорит Р.Кошулинский. Из того, которое удалось услышать, он сообщил, что народным депутатам сегодня ночью были разосланы смс-сообщения о том, что сегодняшнее собрание не состоится и чтобы они не принимали в нем участие. Затем звук появился.
В начале собрания депутаты исполнили Гимн Украины.
Как сообщал УНИАН, по информации депутатов, в Верховной Раде зарегистрировалось 152 народных депутата (82 от фракции “Батькивщина”, 36 – ВО “Свобода”, 30 - “УДАР” и 4 внефракционных).
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