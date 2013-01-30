Политологи: Приговор Пукачу не ставит точки в деле Гонгадзе

Как отмечает в комментарии газете Сегодня (№20 от 30 января) директор Института политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский, точка в такого рода делах может быть поставлена только если появятся и будут наказаны заказчики преступления.

«А дело, насколько я понимаю, в эту сторону не продвинулось. Я вообще не рассчитываю, что оно когда-либо будет доведено до конца, это почти наверняка безнадежно, как убийство Кэннеди, в котором до сих пор много непоняток. Но хоть прямые виновники наказаны, и то хорошо», - сказал он.

Что касается того, что закончить с делом Г.Гонгадзе пытается именно эта власть, М.Погребинский подчеркивает, что расследование проводила и предыдущая власть, и тогда соучастники преступления были наказаны. «Эта продолжила и, думаю, хочет остановиться на приговоре Пукачу. А концы найти не удастся. Дело же будет всплывать каждый раз, когда у власти появится политический интерес его вытащить», - отметил эксперт.

Председатель правления Института украинской политики Кость Бондаренко считает, что такой «условной точкой», как приговор А.Пукачу, власти хотят показать, что дело раскрыто и исполнители сидят за решеткой.

«Но, как и все резонансные дела, оно останется не до конца раскрытым в моральном плане. Будут те, кто сомневается в приговоре, кто продолжит говорить, что Пукач - стрелочник и сидит за других как исполнитель, появятся новые конспирологические теории, новые версии», - сказал К.Бондаренко.

Кроме того, он считает, что это дело из юридической плоскости перейдет в политическую.

В то же время, заявление А.Пукача о причастности экс-Президента Украины Леонида Кучмы и бывшего главы Администрации Президента Владимира Литвина к убийству Г.Гонгадзе эксперты не воспринимают всерьез.

«Как правило, когда осужденный заранее знает приговор и хочет облегчить свою участь, он называет фамилии очень известных в стране людей и говорит, что они причастны к делу», - отметил правозащитник Эдуард Багиров.

«Обществу обещали найти убийц Гонгадзе? Их нашли. Нам продемонстрировали, что власть, пусть через много лет, но находит виновных и наказывает их. Никто не хочет появления новых фигурантов дела, никто не хочет дорасследования. Попытка кого-то подтянуть к делу - естественное поведение любого заключенного. Пукач разве хочет справедливости? Почему он молчал до сих пор? Он просто хочет смягчить наказание. Он молчал, надеясь, что за молчание получит 15 лет. А теперь все, что он заявляет, - детский лепет», - сказал Э. Багиров.

Как сообщал УНИАН, 29 января Печерский райсуд Киева вынес приговор А.Пукачу в виде пожизненного лишения свободы за убийство Г.Гонгадзе.

Адвокат Мирославы Гонгадзе Валентина Теличенко заявила, что будет подавать апелляционную жалобу на приговор А.Пукачу, поскольку считает, что суд не в полной мере установил мотивы убийства Г.Гонгадзе.

Справка УНИАН. Убийство Г.Гонгадзе было совершено осенью 2000 года.

15 марта 2008 года Апелляционный суд Киева признал виновными в убийстве Г.Гонгадзе трех бывших сотрудников Департамента внешнего наблюдения МВД Украины - Валерия Костенко, Николая Протасова и Александра Поповича, и назначил им наказание в виде лишения свободы сроком от 12 до 13 лет.

Еще один обвиняемый – А.Пукач – находился в розыске с 2005 года. 21 июля 2009 г. в селе Молочки Чудновского района Житомирской области А.Пукач был задержан.

Печерский райсуд Киева с апреля 2011 года в закрытом режиме рассматривал дело по обвинению А.Пукача в убийстве Г.Гонгадзе.

По данным Генпрокуратуры, досудебным следствием установлено, что обвиняемый, будучи должностным лицом, во исполнение приказов и указаний тогдашнего министра внутренних дел Украины Юрия Кравченко и других должностных лиц, уголовное дело в отношении которых расследуется в отдельном производстве, в мае-сентябре 2000 года превысил власть и свои должностные полномочия в отношении общественного деятеля Алексея Подольского и журналиста Г.Гонгадзе, и 17 сентября 2000 года преднамеренно совершил убийство последнего.

Кроме того, в июле 2003 года А.Пукач, злоупотребляя своим служебным положением, дал противоправное указание подчиненным работникам милиции уничтожить официальные документы, в частности относительно незаконного внешнего наблюдения за Г.Гонгадзе, в результате чего создал препятствия органам досудебного следствия в раскрытии указанного убийства.