У Табачника уверяют, что студенты на лишение стипендий не жалуются

В Министерстве образования и науки, молодежи и спорта Украины утверждают, что у них на сегодняшний день нет ни одного обращения или жалобы (ни в письменном виде, ни устно, ни анонимно) от студентов на то, что высшие учебные заведения принимают самостоятельно решение о повышении среднего балла успеваемости семестрового контроля, следствием чего является уменьшение числа стипендиатов.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе министерства в связи с распространением в СМИ соответствующих заявлений народным депутатом Николаем Томенко.

«В случае, если кто-то имеет другие сведения, просим предоставить конкретные факты для срочного реагирования и принятия соответствующих мер» - отметили в министерстве.

В Минобразования заметили, что согласно Закону Украины «Об образовании», стипендия студентам вузов назначается в порядке, определенном Кабинетом министров.

Порядок назначения и выплаты стипендии, утвержденный постановлением Кабмина от 12 июля 2004 года № 882, предусматривает, что минимальный размер среднего балла семестрового контроля для получения студентом академической стипендии составляет 4,00 по пятибальной шкале оценивания.

Таким образом, говорится в сообщении, Минобразования не имеет полномочий изменять норму, определенную решением правительства, и никогда не издавло никаких распоряжений на этот счет.

Не имеет таких полномочий и руководство высших учебных заведений, отмечают в министерстве.

Как сообщал УНИАН, Н.Томенко обратился к вице-премьер-министру Константину Грищенко с просьбой вмешаться в ситуацию относительно уменьшения выплаты стипендий студентам и самовольного повышения руководством высших учебных заведений среднего балла успеваемости для получения стипендий.

В частности, к нему как к народному депутату обращаются студенты из разных вузов, которые сетуют на неожиданное увеличение среднего балла успеваемости, вследствие чего большое количество студентов лишены стипендий.

Н.Томенко допустил, что, «очевидно, в данном случае речь идет о неофициальном распоряжении Минобразования об экономии средств при выплате стипендий, которое и начали реализовывать руководители вузов».

«Это прямо противоречит положениям постановления Кабинета министров Украины «О вопросах стипендиального обеспечения», согласно которым минимальная стипендия должна насчитываться студентам, которые по результатам семестрового контроля имеют средний балл успеваемости не ниже 7 по двенадцатибалльной, или не ниже 4 по пятибальной шкале оценивания», - заявил Н.Томенко.