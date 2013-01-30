В вузах придумали, как сэкономить на стипендиях

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Н.Томенко, в частности, к нему как к народному депутату Украины обращаются студенты из разных вузов Украины, которые жалуются на внезапное увеличение среднего балла успеваемости, в связи с чем большое количество студентов лишилось стипендии.

Н.Томенко допускает, что, «очевидно, в данном случае речь идет о неофициальном распоряжении Минобразования относительно экономии средств при выплате стипендий, которое и начали реализовывать руководители вузов».

«Это прямо противоречит положениям Постановления Кабинета министров Украины «О вопросах стипендиального обеспечения», согласно которым минимальная стипендия должна насчитываться студентам, которые по результатам семестрового контроля имеют средний балл успеваемости не ниже 7 по 12-балльной, или не ниже 4 по 5-балльной шкале оценивания.

В связи с изложенным и ввиду остроты и актуальности данной проблемы, Н.Томенко просит правительственного чиновника вмешаться в ситуацию, чтобы не допустить нарушения конституционных прав и свобод граждан Украины.