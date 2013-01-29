Посол ЕС назвал первоочередную задачу для Украины

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства юстиции Украины, об этом заявил Посол Европейского Союза в Украине Ян Томбински в ходе встречи с министром юстиции Александром Лавриновичем, которая состоялась 29 января в украинском Минюсте.

Обсуждая проблемы, с которыми сталкивается реформа судебной системы в Украине, стороны сошлись во мнении, что несоответствующее качество судебной системы имеет не только политическую, но и экономическую составляющую.

В частности, как отметил министр юстиции Украины, в рамках очередного этапа судебной реформы, который начался в июле 2010 года, удалось модернизировать многие составляющие системы и обеспечить нормативные шаги, которые со временем дадут серьезные результаты. Принята практически вся необходимая нормативная база для профессионального отбора кандидатов на должность судьи, чтобы те, кто отправляет правосудие, делали это на должном профессиональном уровне.

А.Лавринович подчеркнул, что для искоренения коррупции в судейской системе Украина готова реализовать рекомендации Европейского Союза и европейских экспертов.

Министр также отметил, что в Украине осознают, что качество судопроизводства является фактором, который серьезно влияет на все процессы не только внутри государства, но и в ее внешних отношениях с миром.