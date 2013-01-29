Рыбак объяснил, почему не хочет созывать внеочередную сессию ВР

Председатель Верховной Рады Украины Владимир Рыбак считает нецелесообразным созывать внеочередную сессию парламента.

Об этом он сказал в интервью телеканалу “Рада”.

“Я думаю, что внеочередную сессию не нужно собирать, потому что уже во вторник (5 февраля) вторая сессия начинается”, - отметил В.Рыбак.

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По словам спикера, ему принесли расчеты, которые показывают, что на проведение внеочередной сессии “нужно на ветер выбросить 3 миллиона 627 тысяч гривен”.

Он считает, что вопросы, которые оппозиция предлагает вынести на внеочередную сессию, можно заслушать на второй сессии, которая начнется 5 февраля. По словам председателя ВР, оппозиция с ним не соглашается. “Мнение у них свое, а я не могу выступать против Регламента Верховной Рады”, - добавил спикер.

В.Рыбак отметил, что не смог объявить о проведении внеочередной сессии, поскольку только 140 подписей народных депутатов не вызывают сомнений в подлинности. По словам председателя ВР, к нему обратился народный депутат Украины Владислав Лукьянов, который сообщил, что ряд народных депутатов от оппозиции пересекли границу, их нет в Украине, поэтому подлинность их подписей вызывает сомнение.

Председатель Верховной Рады считает, что депутаты на очередной сессии должны обсудить события в харьковской больнице, когда трех женщин - народных депутатов силой удалили из блока, где проходит лечение экс-премьер-министр Юлия Тимошенко.

“Депутаты имеют право задать вопрос тем органам, которые принимали в этом участие, и это мы должны сделать”, - сказал он.

В.Рыбак добавил, что оппозиция настаивает на том, чтобы внеочередная сессия ВР была созвана уже на этой неделе.

“Я не могу собрать внеочередную сессию, потому что нет оснований. Вы все требуете от меня, чтобы я Регламент (парламента) выполнял, а сами депутаты хотят его нарушать. Одни говорят - давай, вторые говорят - не давай”, - отметил председатель ВР.

Как сообщал УНИАН, три оппозиционных фракции собрали и 24 января официально передали главе парламента более 150 подписей за проведение внеочередной сессии для создания Временной следственной комиссии ВР относительно нарушений Конституции при заключении экс-премьера Юлии Тимошенко и бывшего главы МВД Юрия Луценко, рассмотрения вопроса политической ответственности руководителей МВД и СБУ и выражения недоверия генеральному прокурору.

Согласно Регламенту парламента, председатель Верховной Рады в семидневный срок по получении такого требования должен объявить о созыве внеочередной сессии.

Вместе с тем председатель ВР В.Рыбак 25 января заявил, что с проведением внеочередной сессии парламента возникли сложности в связи с достоверностью подписей народных депутатов.

Он подчеркнул, что распоряжение о проведении внеочередной сессии парламента не будет подписано, если подтвердится информация о фальсификации подписей некоторых депутатов.

Также В.Рыбак отметил, что на внеочередной сессии не будут приняты никакие решения, поскольку у ее инициаторов нет необходимых 226 голосов. Вместе с тем, отметил он, ее проведение будет стоить бюджету более 3 млн 600 тыс. грн.

Сегодня, 29 января, в пресс-службе парламента сообщили, что Комитету ВР по вопросам Регламента, депутатской этики и обеспечения деятельности Верховной Рады дано поручение установить законность инициативы о проведении внеочередной сессии.