АНОНС

31 января (четверг) 2013 года в 11:00

в Институте Горшенина состоится круглый стол «УКРАИНА – РФ: ГАЗОВАЯ ВОЙНА?»

Организатор круглого стола – Институт Горшенина

Вопросы, вынесенные на обсуждение:

1. Штраф «Нафтогазу» – экономически обоснованное требование или политический шантаж?

2. Что должна делать Украина в сложившейся ситуации?

3. Кому выгоден суд между «Нафтогазом» и «Газпромом»?

4. Чьи интересы в Украине затронет «газовая война»?

5. Сможет ли «газовая война» заставить Украину вступить в ТС или, напротив, ускорит её движение к Евросоюзу?

6. Когда Украина станет энергетически независимым государством?

Участники круглого стола:

1. ИННА БОГОСЛОВСКАЯ – народный депутат Украины, Партия регионов

2. СЕРГЕЙ ПАШИНСКИЙ – народный депутат Украины, ОО «Батькивщина»

3. МИХАИЛ ГОНЧАР – директор энергетических программ Центра «Номос»

4. ИВАН ПЛАЧКОВ – глава наблюдательного совета «Киевэнерго», экс-министр топлива и энергетики Украины

5. ДМИТРИЙ МАРУНИЧ – сопредседатель Фонда энергетических стратегий

Модератор круглого стола – ВЛАДИМИР ЗАСТАВА, эксперт Института Горшенина.

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