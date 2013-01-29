Круглый стол «Украина – РФ: Газовая война?»
АНОНС
31 января (четверг) 2013 года в 11:00
в Институте Горшенина состоится круглый стол «УКРАИНА – РФ: ГАЗОВАЯ ВОЙНА?»
Организатор круглого стола – Институт Горшенина
Вопросы, вынесенные на обсуждение:
1. Штраф «Нафтогазу» – экономически обоснованное требование или политический шантаж?
2. Что должна делать Украина в сложившейся ситуации?
3. Кому выгоден суд между «Нафтогазом» и «Газпромом»?
4. Чьи интересы в Украине затронет «газовая война»?
5. Сможет ли «газовая война» заставить Украину вступить в ТС или, напротив, ускорит её движение к Евросоюзу?
6. Когда Украина станет энергетически независимым государством?
Участники круглого стола:
1. ИННА БОГОСЛОВСКАЯ – народный депутат Украины, Партия регионов
2. СЕРГЕЙ ПАШИНСКИЙ – народный депутат Украины, ОО «Батькивщина»
3. МИХАИЛ ГОНЧАР – директор энергетических программ Центра «Номос»
4. ИВАН ПЛАЧКОВ – глава наблюдательного совета «Киевэнерго», экс-министр топлива и энергетики Украины
5. ДМИТРИЙ МАРУНИЧ – сопредседатель Фонда энергетических стратегий
Модератор круглого стола – ВЛАДИМИР ЗАСТАВА, эксперт Института Горшенина.
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