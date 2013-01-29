Защитники Тимошенко проведут сегодня «ликбез для ГПУ»

В 13.00 в Киеве состоится пресс-конференция защитников Тимошенко.

Сегодня, 29 января, в 13:00, состоится пресс-конференция защитников лидера оппозиции Юлии Тимошенко. Тема пресс-конференции: «Ликбез для ГПУ. Юридический анализ так называемого «подозрения о преступлении», сообщили УНИАН в пресс-службе ВО “Батькивщина”. Адрес: Киев, ул. Туровская, 13.

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