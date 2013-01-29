Тимошенко призывает украинцев творить новые Круты «против мафиозного режима»

Об этом говорится в переданном УНИАН обращении Ю.Тимошенко по случаю Дня памяти Героев Крут.

"95 лет тому назад несколько сотен юных защитников Украинской Народной Республики совершили самоотверженную попытку остановить армию большевистских захватчиков, которая шла на Киев. Большинство из них героически погибло во имя того, чтоб через десятилетия появилось Украинское независимое государство. Сегодня, уже в XXI веке, потомки этих же большевиков местами модернизированные и перекрашенные – опять наступают на столицу и все наше государство. Как внутренние оккупанты уничтожают политических оппонентов, общественных активистов, суживают пространство свободы, останавливают европейский курс Украины. Государственная машина работает для одной цели – обеспечить свое пожизненное правление", - отметила Ю.Тимошенко.

По ее словам, все являются свидетелями того, как слепое желание "одного диктатора" разрушает мечту и дело многих поколений, убивает надежду миллионов жить в нормальной европейской Украине, превращает Украину из недостаточно развитого в достаточно отсталое феодальное государство.

"События 1918 и 2013 годов похожи между собой тем, что перед нами вновь стоит вопрос сохранения украинской независимости, будущего наших детей и внуков, и нашего места среди цивилизованных государств. Но я знаю, что все не безнадежно, как им хотелось бы. Поскольку вас невозможно приручить и убедить в том, что черное – это белое, неправда – это "истина", коррупция в органах власти – это "экономическая стабильность", а отсутствие элементарных свобод и прав – это "сохранение правопорядка". Я знаю, что искренние, патриотически-настроенные украинцы с европейскими убеждениями – самый больший страх для режима, иначе президент не ходил бы святить воду на реку с армией охранников", - отметила Ю.Тимошенко.

По ее словам, режим боится одиночных выступлений граждан, любого проявления индивидуального сопротивления. «Но еще больше он боится общенациональной солидарности и массового протеста. Это главная угроза для власти. В день памяти Героев Крут я призываю общество проснуться! Личный нейтралитет к тому, что происходит в стране, – это голос за установление диктатуры, это утраченный шанс на европейское будущее, хотя бы для наших детей и внуков. Когда-то Лев Толстой сказал, что добрых людей больше, но зло побеждает, потому что злые лучше организованы. Я обращаюсь к вам: организуйтесь, действуйте вместе. Создавайте в Киеве, в городах и селах собственные малые и большие, коллективные и индивидуальные Круты против мафиозного режима.

Только тогда, когда примеру сотен отважных борцов следуют тысячи и сотни тысяч, когда Украина закипит многими очагами сопротивления несправедливости, только тогда мы разомкнем заколдованный круг истории. Только так мы завоюем в борьбе право на действительно свободную европейскую Украину. Я знаю, что украинцы больше всего ценят свободу и правду, любят Украину и не дадут никому ее уничтожить!», - подчеркнула Ю.Тимошенко.