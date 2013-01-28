Донецкую Свободу возглавил «горловский»

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Донецкой городской организации ВО «Свобода», новый лидер был избран вчера, 27 января, в Донецке на собрании облорганизации ВО «Свобода».

И.Славгородский до этого назначения руководил Горловской горорганизацией «Свободы». На последних парламентских выборах 2012 года был единственным кандидатом от объединенных сил оппозиции в Енакиевском мажоритарном избирательном округе. Кроме того, И. Славгородский принимал участие в выборах Енакиевского городского головы в декабре 2012 года.

Во время своего выступления перед партийцами новый председатель организации подчеркнул, что «решение проблем жителей Донецкой области всегда было и будет приоритетным для областной организации ВО «Свобода».

«В наше время, когда жители края увидели реальное «улучшение» от власти, «Свобода» имеет все шансы стать одной из ведущих политических сил области - силой, которая действительно защищает интересы жителей донецкого региона. Для лучшего взаимодействия с обществом мы должны продолжить развитие областной и городских организаций», - сказал И. Славгродский.

В сообщении также отмечается, что на собрании был переизбран состав областного комитета объединения.