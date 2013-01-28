На довыборах в Ивано-Франковский облсовет победили «Свобода» и «Батькивщина»

Как сообщили УНИАН в областной территориальной избирательной комиссии, по предварительным подсчетам 100% голосов на всех избирательных участках в трех одномандатных округах победили представители ВО "Свобода", ВО "Батькивщина" и Украинской республиканской партии (УРП). В частности, победу одержали представитель «Свободы» Иван Харук (округ № 43, Ивано-Франковск), «Батькивщины» - Иван Угрин (округ № 36, Снятин) и УРП Владимир Грабовецкий (округ № 25, Надворная).

По оперативным данным, все лидеры выборов победили с большим отрывом от своих конкурентов, однако явка избирателей была довольно низкой.

Так, явка избирателей на промежуточные выборы в облсовет в избирательном округе № 43 составляла 13,4% от общего количества избирателей, внесенных в списки для голосования, в округе № 25 - 25,15%, в округе № 36 - 56,13%.

Как сообщал УНИАН, в Ивано-Франковской области 27 января в трех мажоритарных округах прошли промежуточные выборы в облсовет в связи с лишением трех депутатов облсовета полномочий после их избрания народными депутатами Украины: самовыдвиженца Юрия Деревянко (округ №25), представителя «Батькивщины» Василия Гладия (округ № 36) и председателя областной организации ВО «Свобода» Александра Сыча (№43).

Всего в депутаты облсовета баллотируются 23 кандидата: в округе №25 зарегистрированы 9 кандидатов, в округе №36 – 6, в округе №43 – 8.

Выборы в Ивано-Франковске были под угрозой срыва из-за недофинансирования, однако 25 января необходимая сумма была выделена, и выборы состоялись в соответствии с законодательством.