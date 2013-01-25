Премьер заверил, что таких провалов, как в 2008-м, у гривны не будет
21:30, 25 января 2013Политика
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Премьер-министр Николай Азаров прогнозирует, что в 2013 году нет никаких оснований для нестабильности национальной валюты.
Азаров в гривне уверен
Об этом он сообщил в социальной сети Фейсбук, отвечая на вопрос: будут ли колебания курса гривны по отношению к доллару / евро, или же в течение 2013 года будет относительная стабильность курсов, сообщает департамент информации и коммуникаций с общественностью Секретариата КМУ.
«Мне много раз приходилось высказываться по этому поводу, но повторю специально для Вас - можете не опасаться, никаких курсовых провалов, как это было в 2008 году, не будет», - сказал Глава Правительства.
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