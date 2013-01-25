Азаров: Правительство работает над тем, чтобы люди не уезжали из страны
21:13, 25 января 2013Политика
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Правительство создает условия для развития экономики и появления новых высокооплачиваемых рабочих мест.
Азаров хочет, чтобы украинцы оставались дома / Фото: topwar.ru
Об этом Премьер-министр Николай Азаров сообщил в социальной сети Фейсбук, сообщает департамент информации и коммуникаций с общественностью Секретариата КМУ.
«Я сторонник того, чтобы каждая страна создавала такие условия, при которых люди могли бы жить в своей стране комфортно и не думать о переезде в другие страны. Именно на это нацелена вся работа правительства: создать условия для развития экономики, для создания новых рабочих мест, повышения оплаты труда. Над этим мы работаем», - сказал Н.Азаров.
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