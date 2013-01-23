Герой Украины назвал лицемерием заявление Януковича на День Соборности
07:59, 23 января 2013Политика
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Герой Украины, общественный деятель Левко Лукьяненко назвал лицемерием заявление Президента Виктора Януковича ко Дню Соборности Украины о соборности и свободе украинского народа.
Левко Лукьяненко о лозунгах и действительности
Об этом он заявил в эфире «5 канала».
«Это абсолютное лицемерие. Президент Янукович, который, собственно делает все для того, чтобы ограничить свободу, это мы видим по телевизору, когда все время увеличивается процент русскоязычных передач, а украиноязычных уменьшается, когда мы видим наступление на украинский язык кругом... Лозунг правильный, что для украинского народа борьба за права, свободу и независимость - это основные духовные ценности, которые мы пронесли через 7 веков - это конечно да. Но в действительности мы имеем что-то другое », - заявил Лукьяненко.
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