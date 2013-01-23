Герой Украины назвал лицемерием заявление Януковича на День Соборности

Об этом он заявил в эфире «5 канала».

«Это абсолютное лицемерие. Президент Янукович, который, собственно делает все для того, чтобы ограничить свободу, это мы видим по телевизору, когда все время увеличивается процент русскоязычных передач, а украиноязычных уменьшается, когда мы видим наступление на украинский язык кругом... Лозунг правильный, что для украинского народа борьба за права, свободу и независимость - это основные духовные ценности, которые мы пронесли через 7 веков - это конечно да. Но в действительности мы имеем что-то другое », - заявил Лукьяненко.