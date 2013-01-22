24 января (четверг) 2013 года в 11:00 в Институте Горшенина

состоится круглый стол

«ЭКОНОМИКА УКРАИНЫ-2013: ПРОГНОЗ»

Организатор круглого стола – Институт Горшенина

Вопросы, вынесенные на обсуждение:

1. Анализ и прогноз развития основных экспортно-ориентированных отраслей украинской экономики.

2. Анализ мировой экономической ситуации.

3. В каком объеме Украине необходимы внешние заимствования в 2013 году?

4. Сколько будет стоить доллар? Сможет ли Нацбанк обеспечить стабильность национальной валюты?

5. ЕС, Россия, Китай, США… кто даст взаймы Украине?

Участники круглого стола:

1. НАТАЛЬЯ АГАФОНОВА, народный депутат Украины, партия «УДАР»

2. АНДРЕЙ ПЫШНЫЙ, народный депутат Украины, ОО «Батькивщина»

3. ЭРИК НАЙМАН, управляющий партнер ИК «Капитал Таймс»

4. ОЛЕГ УСТЕНКО, исполнительный директор Международного Фонда Блейзера

5. ИГОРЬ УМАНСКИЙ, экс-и.о. министра финансов Украины

6. Народный депутат Украины, Партия регионов

Модератор круглого стола – ВЛАДИМИР ЗАСТАВА, эксперт Института Горшенина.

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