А к убийству Алика Грека у Пшонки еще есть вопросы

Как передает корреспондент УНИАН, об этом генеральный прокурор Украины Виктор Пшонка заявил сегодня на брифинге в Киеве, отвечая на вопрос, продолжает ли Генпрокуратура расследовать это убийство.

“Там (в деле - УНИАН) есть и позитивные ситуации, но есть еще и вопросы, на которые нужно найти также ответы”, - сказал В.Пшонка.

Справка УНИАН. 15 октября 1995 года на стадионе «Шахтер» в Донецке произошел мощный взрыв, в результате которого погиб первый президент ФК «Шахтер» А.Брагин и несколько человек из его окружения. Следствием было установлено, что взрыв был организован преступными группировками Кушнира-Рябина, а майор милиции Вячеслав Синенко в момент взрыва «прикрывал» отход исполнителя взрыва Игоря Филиппенко.

Силами Интерпола В.Синенко был найден в Афинах, куда он эмигрировал вместе с семьей, и в марте 2005 года передан Украине.

В феврале 2007 года в Донецке суд признал В.Синенко причастным к организации взрыва на стадионе «Шахтер» и осудил к его пожизненному заключению с конфискацией имущества. Кроме того, суд осудил В.Синенко к выплате возмещения семьям двух погибших в результате взрыва по 50 тыс. грн каждой семье.

4 сентября 2008 года коллегия Верховного Суда Украины направила дело В.Синенко в Апелляционный суд Донецкой области на повторное рассмотрение. В постановлении коллегии, в частности, отмечается, что по ряду эпизодов дела суд не привел достаточных доказательств, которые могут иметь «существенное значение для установления причастности В.Синенко к инкриминируемому преступлению, его роли и правильной квалификации действий подсудимого».

10 декабря 2009 года коллегия судей Апелляционного суда Донецкой области в присутствии В.Синенко, его адвоката, а также государственного обвинителя огласила постановление, согласно которому подсудимый освобождается в зале суда из-под стражи, а его дело передается на дополнительное досудебное расследование.

9 февраля 2011 года Ворошиловский районный суд Донецка вернул на дополнительное досудебное расследование дело о взрыве на стадионе «Шахтер» в 1995 году. Обвиняемого В.Синенко суд оставил на подписке о невыезде.